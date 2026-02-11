«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на предстоящий сезон

Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху — в честь завоевания кубка МЛС в 2025 году.
«Интер Майами» представил выездную форму на сезон 2026 года.
Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху — в честь завоевания кубка МЛС в 2025 году.
На футболке также появится воротник.
Фото: x.com/InterMiamiCF.