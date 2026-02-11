Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Интер Майами» Месси показал черную гостевую форму на предстоящий сезон

«Интер Майами» представил выездную форму на сезон 2026 года.

Источник: Спортс"

Комплект от adidas выполнен в черном цвете с серыми полосами на плечах и розовой эмблемой клуба с серебряной звездой сверху — в честь завоевания кубка МЛС в 2025 году.

На футболке также появится воротник.

Фото: x.com/InterMiamiCF.