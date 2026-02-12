Вашингтон
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Участник «Чуда на льду» О’Каллахан: «Невероятно разочарован, что Россия не участвует на ОИ — не только в хоккее, но и в других видах спорта. Недальновидное решение МОК»

Бывший защитник сборной США по хоккею Джек О’Каллахан выразил разочарование из-за того, что Россия не принимает участие на Олимпийских играх.

Источник: Спортс"

О’Каллахан выступал за американскую сборную на Олимпиаде-1980 и стал участником «Чуда на льду», когда американцы обыграли сборную СССР (4:3) в финале турнира.

"Я невероятно разочарован тем, что Россия не участвует на Олимпийских играх. Это касается не только хоккея, но и других видов спорта. Я очень разочарован.

Считаю, что решение МОК не допустить Россию к участию на Олимпиаде — это очень недальновидное решение. Меня это действительно очень расстраивает«, — заявил Джек О’Каллахан, слова которого приводит AP.

Узнать больше по теме
Международный олимпийский комитет (МОК): кто отправляет спортсменов на Игры?
В преддверии Зимних Олимпийских игр 2026-го года снова на первый план выходят новости о допуске или же недопуске спортсменов из России на Игры. Контрольным органом в этом случае выступает Международный олимпийский комитет. Что это за структура и на каких деталях концентрируется его работа — расскажем в нашем материале.
Читать дальше