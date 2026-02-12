Дегтярев предложил ввести компенсации за смену спортивного гражданства

«Минспорт уже выпустил приказ о лишении спортивных званий за переход в другое спортивное гражданство. Я считаю, что можно развить это направление работы вплоть до запрета на использование спортивной инфраструктуры России для тренировок, потому что есть спортсмены, которых мы воспитали, подготовили, при этом выступают они на соревнованиях под другим флагом, но готовятся по-прежнему в России. Конечно, границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий. Но меры нужно вырабатывать — в спортивном сообществе есть запрос на это», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.