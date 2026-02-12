Дегтярев предложил ввести компенсации за смену спортивного гражданства

Глава ведомства отметил, что также рассматривается запрет на использование спортивной инфраструктуры России для тренировок.
«Минспорт уже выпустил приказ о лишении спортивных званий за переход в другое спортивное гражданство. Я считаю, что можно развить это направление работы вплоть до запрета на использование спортивной инфраструктуры России для тренировок, потому что есть спортсмены, которых мы воспитали, подготовили, при этом выступают они на соревнованиях под другим флагом, но готовятся по-прежнему в России. Конечно, границу мы закрывать не можем, у Минспорта нет таких полномочий. Но меры нужно вырабатывать — в спортивном сообществе есть запрос на это», — приводит слова Дегтярева пресс-служба Минспорта.
«Например, в футболе при трансфере используются компенсации. Почему и государству не получить компенсацию за переход спортсмена в другое спортивное гражданство? На начальных этапах спортподготовки государство тратит больше 260 тысяч рублей в год на одного спортсмена, а на элитных спортсменов, которые уже в национальных сборных, выезжают на чемпионаты мира, — до 1,5 млн рублей в год. Без возмещения этих расходов государству и речи быть не может о смене спортивного гражданства», — добавил министр.