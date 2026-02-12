Колосков о россиянах на Олимпиаде: «Медалей не будет. Мы потеряли свои позиции во всех видах спорта после долгих лет отстранения. 4-е место у Коростелева — уже большой успех, считай»

"К сожалению, никаких медалей у наших спортсменов не будет на этой Олимпиаде. Мы уже все везде и всюду попробовали, четвертое место у Коростелева в скиатлоне — это уже большой успех, считай. Женское одиночное фигурное катание — тоже нет, мы отстали сильно везде.
Объективно говоря, мы потеряли свои позиции во всех видах спорта после долгих лет отстранения от международных соревнований. Но главное, что ребята выступают, бьются, пытаются показать свой максимум. Поэтому будем ожидать их выступлений, ну, а результат какой будет, такой будет — ничего с этим не сделаешь уже", — сказал Колосков.