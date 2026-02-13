Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания сыграет со Швецией, Китай встретится со Швейцарией, США против Канады

Олимпийские игры-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Женщины.
Групповой этап.
3-я сессия.
Дания — Швеция — 16.05.
Китай — Швейцария — 16.05.
США — Канада — 16.05.
Великобритания — Южная Корея — 16.05.
Турнирное положение: Швеция — 2 победы (2 игры), Канада — 1 (1), Китай — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Дания — 1 (2), Южная Корея — 1 (2), США — 1 (2), Великобритания — 0 (1), Италия — 0 (2), Япония — 0 (2).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.
