Олимпиада-2026. Керлинг (жен). Дания сыграет со Швецией, Китай встретится со Швейцарией, США против Канады

13 февраля на Олимпийских играх пройдут матчи группового этапа женского турнира по керлингу.

Олимпийские игры-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Женщины.

Групповой этап.

3-я сессия.

Дания — Швеция — 16.05.

Китай — Швейцария — 16.05.

США — Канада — 16.05.

Великобритания — Южная Корея — 16.05.

Турнирное положение: Швеция — 2 победы (2 игры), Канада — 1 (1), Китай — 1 (1), Швейцария — 1 (1), Дания — 1 (2), Южная Корея — 1 (2), США — 1 (2), Великобритания — 0 (1), Италия — 0 (2), Япония — 0 (2).

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.

Узнать больше по теме
Керлинг: правила, особенности и развитие в России
Как профессиональный вид спорта керлинг начал активно развиваться в нашей стране с 1991 года. С тех пор он приобрел популярность среди зрителей и спортсменов благодаря активной популяризации и успехам российских команд на международных соревнованиях. Тем не менее «шашки на льду» по-прежнему остаются непонятным феноменом для большинства любителей спорта.
Читать дальше