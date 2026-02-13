«Атлетико» разгромил «Барселону» в ½ финала Кубка Испании

«Атлетико» крупно обыграл «Барселону» в первом матче ½ финала Кубка Испании — 4:0. Игра прошла в Мадриде на стадионе «Метрополитано».
На 6-й минуте мадридская команда вышла вперед благодаря автоголу Эрика Гарсии. До перерыва «матрасники» забили еще три мяча — отличились Антуан Гризманн, Адемола Лукман и Хулиан Альварес.
В начале второй половины каталонцы отыграли один мяч, но ВАР отменил взятие ворот из-за офсайда. В концовке гости остались в меньшинстве, так как Гарсия получил красную карточку.
Ответная игра пройдет в Барселоне 3 марта. Начало встречи — 23:00 по московскому времени.
12 февр 23:00 Атлетико — Барселона 4:0.