«Барселона» проиграла «Парижу»

В четверг, 12 февраля, состоялись пять матчей регулярного чемпионата Евролиги.
Евролига.
Регулярный чемпионат.
«Эфес» (Турция) — «Виртус Б» (Италия) — 91:60 (22:19, 21:16, 21:10, 27:15).
«Олимпиакос» (Греция) — «Црвена Звезда» (Сербия) — 92:86 (24:20, 25:25, 23:23, 20:18).
«Валенсия» (Испания) — АСВЕЛ (Франция) — 82:67 (22:17, 22:16, 19:12, 19:22).
«Маккаби Т-А» (Израиль) — «Бавария» (Германия) — 111:106 ОТ (26:20, 25:25, 23:33, 25:21, 12:7).
«Барселона» (Испания) — «Париж» (Франция) — 74:85 (18:21, 25:18, 12:25, 19:21).