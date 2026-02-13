Ричмонд
«Барселона» впервые с 1989 года уступила «Атлетико» с разницей в четыре мяча

«Барселона» потерпела разгромное поражение от «Атлетико» в первом матче ½ финала Кубка Испании.

Игра прошла 12 февраля в Мадриде на стадионе «Метрополитано» и завершилась со счетом 4:0 в пользу «матрасников».

Как сообщает журналист Педро Мартин, «Барселона» впервые с 1989 года уступила «Атлетико» с разницей в четыре гола. Более крупное поражение было только в 1941-м — 0:6.

Команды проведут ответный матч в Кубке Испании 3 марта в Барселоне. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. Сине-гранатовые являются победителями турнира сезона-2024/25.