Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во время матча «Атлетико» — «Барселона» произошел сбой в работе ВАР

Технический арбитражный комитет (CTA) Испании опубликовал заявление по поводу остановки матча ½ финала «Атлетико» — «Барселона» (4:0) на 7 минут из-за проверки ВАР и отмены гола защитника каталонцев Пау Кубарси.

Технический арбитражный комитет (CTA) Испании опубликовал заявление по поводу остановки матча ½ финала «Атлетико» — «Барселона» (4:0) на 7 минут из-за проверки ВАР и отмены гола защитника каталонцев Пау Кубарси.

"При оценке игры и следовании протоколу команда ВАР провела анализ с помощью полуавтоматической системы офсайда SAOT. В ходе данного анализа был обнаружен сбой в моделировании игроков из-за высокой плотности игроков.

После попытки перекалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, следуя установленной процедуре, команда ВАР использовала ручные линии офсайда, чтобы принять окончательное и правильное решение.

По этой причине, причем необычным образом, процесс оценки момента занял больше времени, чем обычно", — говорится в сообщении СТА.