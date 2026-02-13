Во время матча «Атлетико» — «Барселона» произошел сбой в работе ВАР

Технический арбитражный комитет (CTA) Испании опубликовал заявление по поводу остановки матча ½ финала «Атлетико» — «Барселона» (4:0) на 7 минут из-за проверки ВАР и отмены гола защитника каталонцев Пау Кубарси.
"При оценке игры и следовании протоколу команда ВАР провела анализ с помощью полуавтоматической системы офсайда SAOT. В ходе данного анализа был обнаружен сбой в моделировании игроков из-за высокой плотности игроков.
После попытки перекалибровать моделирование и убедившись, что это невозможно, следуя установленной процедуре, команда ВАР использовала ручные линии офсайда, чтобы принять окончательное и правильное решение.
По этой причине, причем необычным образом, процесс оценки момента занял больше времени, чем обычно", — говорится в сообщении СТА.