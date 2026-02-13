Флик: «Остановка матча ВАР — это полный бардак»

Главный тренер «Барселоны» Ханси Флик после поражения от «Атлетико» (0:4) в первом матче ½ финала Кубка Испании прокомментировал решении отменить гол защитника каталонцев Пау Кубарси после восьмиминутной проверки ВАР.
«Это бардак, полный бардак, и потом приходится ждать… не знаю сколько минут, семь минут? Они что-то нашли за эти семь минут? Хорошо. Когда я смотрел этот эпизод, было ясно, что офсайда не было, но в итоге, возможно, они увидели что-то другое, но тогда пусть скажут нам. Отсутствовала какая-либо коммуникация, и с этим все очень плохо», — приводит Yahoo Sports слова Флика.
После игры технический арбитражный комитет (CTA) Испании опубликовал заявление по поводу остановки матча, сославшись на ошибку в работе полуавтомотической системы определения офсайда.
Ответный матч пройдет 3 марта в Барселоне. Начало игры — в 23.00 по московскому времени. «Барселона» является победителем турнира сезона-2024/25.