Райс: «Брентфорд» — одна из лучших команд лиги"

В АПЛ не удастся никому достичь одного уровня во всех 70 матчах сезона, но вы должны быть на высоте. Это американские горки сезона. Нельзя наивно думать, что это будет легко. Мы играем против лучших команд неделю за неделей. Нужно продолжать давить и верить в себя, контролировать все, что можно контролировать. Люди будут обсуждать чемпионскую гонку и «Арсенал», но у нас очень спокойная команда. Я не наивен полагать, что «Брентфорд» — слабая команда. Это одна из лучших команд лиги, и их недавняя форма показывает это", — цитирует BBC Райса.