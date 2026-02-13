Олимпиада-2026, 13 февраля, кто из России выступает сегодня: Коростелев пробежит «разделку», Гуменник выйдет на лед с произвольной программой

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
13 февраля, вторник.
Лыжные гонки.
Мужчины.
10 км, раздельный старт, свободный стиль.
13:45.
Российский участник: Савелий Коростелев.
Фигурное катание.
Мужчины.
Произвольная программа.
21.00.
Российский участник: Петр Гуменник.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.
