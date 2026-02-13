Ричмонд
Олимпиада-2026, 13 февраля, кто из России выступает сегодня: Коростелев пробежит «разделку», Гуменник выйдет на лед с произвольной программой

13 февраля на зимних Олимпийских играх-2026 в Милане и Кортине-д’Ампеццо выступят двое российских спортсменов.

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

13 февраля, вторник.

Лыжные гонки.

Мужчины.

10 км, раздельный старт, свободный стиль.

13:45.

Российский участник: Савелий Коростелев.

Фигурное катание.

Мужчины.

Произвольная программа.

21.00.

Российский участник: Петр Гуменник.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.

