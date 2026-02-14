Дёмин обратился к фанатам перед звездным уик-эндом НБА

«Всем привет! Выхожу на связь из Лос-Анджелеса, я вот уже на арене. Вот такой вот фит у меня на сегодня. Очень рад участвовать, вообще принимать участие в этом мероприятии, в матче новичков. Очень большие ожидания, хочется выйти, выиграть, получить удовольствие и поиграть в хороший баскетбол. Надеюсь, вы будете следить за матчем», — сказал Дёмин в видео в своем Telegram-канале.