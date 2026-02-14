Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дёмин обратился к фанатам перед звездным уик-эндом НБА

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин записал видеообращение к своим фанатам перед Матчем восходящих звезд НБА.

Российский защитник «Бруклина» Егор Дёмин записал видеообращение к своим фанатам перед Матчем восходящих звезд НБА.

«Всем привет! Выхожу на связь из Лос-Анджелеса, я вот уже на арене. Вот такой вот фит у меня на сегодня. Очень рад участвовать, вообще принимать участие в этом мероприятии, в матче новичков. Очень большие ожидания, хочется выйти, выиграть, получить удовольствие и поиграть в хороший баскетбол. Надеюсь, вы будете следить за матчем», — сказал Дёмин в видео в своем Telegram-канале.

Дёмин сыграет в Матче восходящих звезд НБА в команде Винса Картера. Также в нее попали Матас Бузелис («Чикаго»), Седрик Кауард («Мемфис»), Ви Джей Эджкомб («Филадельфия»), Кишон Джордж («Вашингтон») и Дерик Куин («Нью-Орлеан»).