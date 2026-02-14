Ричмонд
Кнороз: «Без веры в принципе очень тяжело тренироваться и жить»

Прыгунья с шестом Полина Кнороз в интервью «Известиям» отметила, что верит в возвращение российских легкоатлетов на международную арену.

— Верите, что это будет касаться всех наших спортсменов и возвращение легкоатлетов не будут особенно притормаживать, как это происходит уже 10 лет?

— Да, я верю. Потому что без веры в принципе очень тяжело тренироваться и жить. Поэтому надо надеяться на лучшее. Иначе зачем это всё? Так что я всегда надеюсь на лучшее. Если бы не надеялась, то зачем вообще выступать и тренироваться? Поэтому, конечно, всегда есть надежда и желание, что рано или поздно я попаду обратно на международную арену. Держим себя в форме и ждем.

26-летняя россиянка является двукратной чемпионкой России (2023, 2025), двукратной чемпионкой России в помещении (2022, 2023) и мастером спорта России международного класса (2017).