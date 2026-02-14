Бруну Гимарайнс пропустит 2 месяца из-за травмы

Полузащитник «Ньюкасла» Бруну Гимарайнс прошел медицинское обследование по поводу травмы, полученной в матче 26-го тура чемпионата Англии против «Тоттенхэма» (2:1). 28-летний бразилец был заменен в концовке встречи.
У Гимарайнса выявлено повреждение подколенного сухожилия левого бедра. Он выбыл из строя как минимум на два месяца. Вскоре он отправится в Бразилию, чтобы пройти лечение у Родриго Ласмара, врача национальной сборной.
В этом сезоне на счету бразильца 9 голов и 6 результативных передач в 35 матчах во всех турнирах.