Олимпиада 2026, 14 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Посашков и Крылова (шорт-трек)

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх 2026 года продолжатся в субботу, 14 февраля. В забегах примут участие два российских спортсмена — Иван Посашков и Алена Крылова.
Посашков выступит на дистанции 1500 м (начало квалификации — в 22.15 по московскому времени), Крылова — на дистанции 1000 м (с 22.59 мск).
Во вторник, 10 февраля, Посашков и Крылова принимал участие в квалификации на 1000 и 500 м соответственно, но не сумели выйти в четвертьфинал.
