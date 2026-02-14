Ричмонд
Олимпиада 2026, 14 февраля — кто из россиян выступает сегодня: Посашков и Крылова (шорт-трек)

В субботу, 14 февраля, Посашков и Крылова выступят на Олимпиаде.

Источник: Спорт-Экспресс

Соревнования по шорт-треку на Олимпийских играх 2026 года продолжатся в субботу, 14 февраля. В забегах примут участие два российских спортсмена — Иван Посашков и Алена Крылова.

Посашков выступит на дистанции 1500 м (начало квалификации — в 22.15 по московскому времени), Крылова — на дистанции 1000 м (с 22.59 мск).

Во вторник, 10 февраля, Посашков и Крылова принимал участие в квалификации на 1000 и 500 м соответственно, но не сумели выйти в четвертьфинал.

Все соревнования Олимпиады-2026 в России показывает онлайн-кинотеатр Okko. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня Игр.

Расписание Олимпийских игр 2026 года в актуальном виде, результаты матчей и соревнований, медальный зачет Игр в Милане и Кортине доступны в разделе зимней Олимпиады на нашем сайте.