Тренер «Рексхэма» Паркинсон: «Мы говорили перед матчем с “Ипсвичем” о возможности войти в историю»

Главный тренер «Рексхэма» Пол Паркинсон прокомментировал победу над «Ипсвичем» (1:0) в 1/16 финала Кубка Англии.
"Мы говорили перед матчем о возможности войти в историю. Мы это сделали, и я очень рад, потому что против такой сильной команды всегда будет тяжелая игра. В этом сезоне, с вызовом в виде Чемпионшипа и теперь кубкового похода, мы хотим наслаждаться игрой, и сегодня у нас это точно получилось. Думаю, это здорово для наших владельцев — вывести их в пятый раунд.
Мы с нетерпением будем ждать жеребьевки в понедельник вечером, когда будем в отеле в Бристоле. Мы насладимся этим моментом, но, очевидно, теперь Кубок Англии уходит на второй план, и мы сосредоточимся на лиге", — цитирует 58-летнего англичанина PA.
«Рексхэм» занимает шестое место в турнирной таблице Чемпионшипа. «Ипсвич» тоже выступает в этой лиге и идет на третьем месте.