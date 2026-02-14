На матче «Халл Сити — “Челси” задержали нескольких болельщиков за оскорбительные кричалки

«Халл Сити» подтвердил факт множественных задержаний за оскорбительные кричалки во время домашнего матча 1/16 финала Кубка Англии с «Челси» (0:4), сообщает ESPN.
В конце первого тайма по стадиону объявили: «На трибунах звучат оскорбительные кричалки. Мы используем камеры видеонаблюдения для сбора доказательств. Мы удалим со стадиона и передадим полиции всех, кто будет опознан в преступной деятельности».
Примерно через час прозвучало второе объявление: «Сегодня вечером приняты меры, включая задержания».
«Любые оскорбления неприемлемы, надеюсь, с этим разберутся. Четвертый судья что-то упоминал, но я был полностью сосредоточен на игре. Честно говоря, не знаю подробностей», — прокомментировал ситуацию главный тренер «Челси» Лиам Росеньор.
Соперник «синих» по ⅛ финала определится по итогам жеребьевки.