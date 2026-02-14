Ричмонд
Организаторы Олимпиады-2026: «Новые поставки презервативов будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник»

Организаторы Олимпиады-2026 пообещали, что до понедельника поставят новые партии презервативов в олимпийские деревни.

Источник: Спортс"

Ранее издание La Stampa сообщило, что в олимпийской деревне в Кортина-д’Ампеццо за три дня закончились бесплатные презервативы для спортсменов.

"Мы подтверждаем, что запасы презервативов в олимпийских деревнях временно закончились из-за более высокого, чем ожидалось, спроса.

В настоящее время осуществляются новые поставки, которые будут доставлены во все деревни в период с сегодняшнего дня по понедельник.

Пополнение запасов будет продолжаться до конца Игр для обеспечения полного и постоянного наличия«, — говорится в заявлении Фонда “Милан-Кортина”.

300 тысяч презервативов (и не только обычных) раздали спортсменам в Париже. История великой традиции.