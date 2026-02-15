Превц: «Перед вторым прыжком я подумал: “Ты на Олимпиаде просто для того, чтобы получать удовольствие”

Словенец Домен Превц прокомментировал свою победу в прыжках на лыжах с большого трамплина на Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Перед вторым прыжком я подумал: “Ты здесь просто для того, чтобы получать удовольствие. У тебя не так много прыжков на Олимпиаде, так что просто делай свое дело и наслаждайся. Делай то, что велит тебе ребенок внутри тебя. Лети как можно дальше, чтобы ощутить этот полет”. Завоевать это золото — просто мечта, ставшая реальностью!» — цитирует 26-летнего спортсмена сайт Олимпиады.
Превц по сумме двух попыток набрал 301,8 балла (147 + 154,8). Ранее он завоевал золото Игр-2026 в соревнованиях смешанных команд.
