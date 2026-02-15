Ричмонд
Олимпиада-2026, 15 февраля, все медали дня: лыжники разыграют награды в эстафете, биатлонисты — в пасьютах

15 февраля на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо разыграют девять комплектов медалей.

Источник: Спортс"

Олимпийские игры-2026.

Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.

15 февраля, воскресенье.

Биатлон.

13:15 — гонка преследования, мужчины.

16:45 — гонка преследования, женщины.

Фристайл.

13:46 — парный могул, мужчины.

Лыжные гонки.

14:00 — эстафета, мужчины.

Горные лыжи.

15:30 — гигантский слалом, женщины.

Сноуборд.

16:35 — сноуборд-кросс, микст.

Конькобежный спорт.

19:03 — 500 м, женщины.

20:00 — смешанные команды.

Прыжки с трамплина.

21:57 — большой трамплин, женщины.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.