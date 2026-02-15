Олимпиада-2026, 15 февраля, все медали дня: лыжники разыграют награды в эстафете, биатлонисты — в пасьютах

Олимпийские игры-2026.
Милан и Кортина-д’Ампеццо, Италия.
15 февраля, воскресенье.
Биатлон.
13:15 — гонка преследования, мужчины.
16:45 — гонка преследования, женщины.
Фристайл.
13:46 — парный могул, мужчины.
Лыжные гонки.
14:00 — эстафета, мужчины.
Горные лыжи.
15:30 — гигантский слалом, женщины.
Сноуборд.
16:35 — сноуборд-кросс, микст.
Конькобежный спорт.
19:03 — 500 м, женщины.
20:00 — смешанные команды.
Прыжки с трамплина.
21:57 — большой трамплин, женщины.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала соревнований — московское. Прямая трансляция — Okko.