Спалетти набросился на судью после завершения матча «Интер» — «Ювентус»

Главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти набросился на судью Федерико Ла Пенну после окончания гостевого матча 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).
В потасовке у входа в подтрибунное помещение также участвовал директор «Ювентуса» Дамьен Комолли. В итоге судью увели.
Невероятное дерби Италии: «Юве» в меньшинстве сравнял счет после ошибочного удаления, но «Интер» вырвал победу на 90-й.
На 42-й минуте арбитр удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю после того, как защитник «Интера» Алессандро Бастони симулировал контакт с ним.
«Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии с 46 очками после 25 игр. «Интер» (61 очко после 25 матчей лидирует).