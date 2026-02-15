Олимпиада-2026. Скелетон. Германия, Австрия, США, Канада, Великобритания, Латвия выступят в миксте

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Скелетон, микст.
Начало — 20.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Участники: Австрия, Канада, Дания, Германия, Великобритания, Италия, Латвия, Китай, Южная Корея, США.
15 февраля скелетонисты разыграют медали в миксте на Олимпийских играх в Италии.
