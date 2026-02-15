Ричмонд
Олимпиада-2026. Скелетон. Германия, Австрия, США, Канада, Великобритания, Латвия выступят в миксте

15 февраля скелетонисты разыграют медали в миксте на Олимпийских играх в Италии.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Скелетон, микст.

Начало — 20.00 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Участники: Австрия, Канада, Дания, Германия, Великобритания, Италия, Латвия, Китай, Южная Корея, США.