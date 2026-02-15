Кьеллини — о матче «Ювентуса» с «Интером»: «Произошло нечто неприемлемое. Систему ВАР нужно менять с завтрашнего дня»

Директор по футбольной стратегии «Ювентуса» Джорджо Кьеллини раскритиковал работу арбитров в матче против «Интера» (2:3) в 25-м туре Серии А.
Туринцы провели большую часть матча в меньшинстве — на 42-й минуте вторую желтую карточку получил Пьер Калюлю.
После матча Кьеллини, главный тренер «Ювентуса» Лучано Спаллетти и исполнительный директор клуба Дамьен Комолли набросились на арбитра Федерико Ла Пенну.
"Невозможно говорить о футболе, когда произошло нечто неприемлемое. С завтрашнего дня необходимо изменить систему ВАР. Недопустимо, чтобы в такой игре не было адекватного уровня судейства. Необходимы немедленные изменения. Нельзя откладывать их на потом, как это слишком часто происходит в итальянском футболе.
Мы все с начала года подчеркиваем, что в Серии А нет адекватной структуры. Не знаю, дело в отсутствии профессионализма, или арбитры плохо обучены, но дальше нельзя продолжать так. Исход дерби Италии не может решаться таким образом. Невозможно говорить о футболе после такого матча", — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио.