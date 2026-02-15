Кьеллини — о матче «Ювентуса» с «Интером»: «Произошло нечто неприемлемое. Систему ВАР нужно менять с завтрашнего дня»

Мы все с начала года подчеркиваем, что в Серии А нет адекватной структуры. Не знаю, дело в отсутствии профессионализма, или арбитры плохо обучены, но дальше нельзя продолжать так. Исход дерби Италии не может решаться таким образом. Невозможно говорить о футболе после такого матча", — приводит слова Кьеллини журналист Джанлука Ди Марцио.