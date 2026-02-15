Киву — об удалении Калюлю в матче с «Ювентусом»: «Контакт легкий, но он есть, это касание»

«Контакт легкий, но он есть, это касание. Даже я, особенно в Лиге чемпионов, испытывал на себе легкие касания. Я говорю своим игрокам не ставить судью в положение, где он должен решать. Контакт мягкий, но мой игрок чувствует руку. Такой опытный игрок, как Калюлю, должен знать, что в определенных ситуациях нужно держать руки при себе. С уже имеющейся желтой карточкой я не кладу руки на соперника, особенно в ситуации, когда он обыгран и мы готовимся к контратаке…» — цитирует румынского тренера Sky Sports.