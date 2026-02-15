Ричмонд
Киву — об удалении Калюлю в матче с «Ювентусом»: «Контакт легкий, но он есть, это касание»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал удаление защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю на 42-й минуте домашнего матча 25-го тура чемпионата Италии.



«Контакт легкий, но он есть, это касание. Даже я, особенно в Лиге чемпионов, испытывал на себе легкие касания. Я говорю своим игрокам не ставить судью в положение, где он должен решать. Контакт мягкий, но мой игрок чувствует руку. Такой опытный игрок, как Калюлю, должен знать, что в определенных ситуациях нужно держать руки при себе. С уже имеющейся желтой карточкой я не кладу руки на соперника, особенно в ситуации, когда он обыгран и мы готовимся к контратаке…» — цитирует румынского тренера Sky Sports.

«Интер» (61 очко после 25 матчей) лидирует в таблице чемпионата Италии.

Невероятное дерби Италии: «Юве» в меньшинстве сравнял счет после ошибочного удаления, но «Интер» вырвал победу на 90-й.