Директор «Ювентуса» Комолли — о судействе в игре с «Интером»: «Для такого матча, за которым следит весь мир, это просто позорно»

Директор «Ювентуса» Дамьен Комолли прокомментировал судейство в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии с «Интером» (2:3).
"Очевидно, что как клуб мы считаем сегодняшний день позорным. То, что произошло сегодня, — позорно. Мы как клуб — от владельцев до болельщиков, игроков и тренера — остро это чувствуем. Это не должно повториться. Это происходит снова и снова, снова и снова. Сегодняшний вечер стал квинтэссенцией всего, что мы видели в этом сезоне.
Для такого матча, за которым следит весь мир, это просто позорно.
Нет, мы не разговаривали с судьей Ла Пенной после игры. Очень трудно принять такую несправедливость, очень трудно. Мы должны что-то сказать. С игроками я не разговаривал, просто сказал им, что они молодцы, они очень хорошо боролись, но я не думаю, что сегодня вечером мы можем говорить о футболе. Тренер крайне разочарован и расстроен, это совершенно неприемлемо", — цитирует менеджера Sky Sport Italia.
На 42-й минуте арбитр Федерико Ла Пенна удалил защитника «Ювентуса» Пьера Калюлю после того, как защитник «Интера» Алессандро Бастони симулировал контакт с ним.
«Ювентус» занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии с 46 очками после 25 игр.
Невероятное дерби Италии: «Юве» в меньшинстве сравнял счет после ошибочного удаления, но «Интер» вырвал победу на 90-й.