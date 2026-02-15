Ричмонд
Ван т' Ваут: «Получить эти золотые медали и иметь золотой зуб — это прекрасная связь»

Нидерландский шорт-трекист Йенс Ван т' Ваут прокомментировал свою победу на дистанции 1500 метров в ходе зимних Олимпийских игр-2026 в Италии.

«Получить золотой зуб для меня было особенным моментом, потому что после моего несчастного случая у меня было немного времени, чтобы решить, буду ли я продолжать заниматься спортом. А теперь получить эти золотые медали и иметь золотой зуб — это прекрасная связь», — цитирует 24-летнего спортсмена AP.

Ранее на Играх-2026 Ван т' Ваут завоевал золото на дистанции 1000 метров.

Семь лет назад спортсмен в результате столкновения потерял два зуба и получил шрам на правой щеке. Сейчас у него золотой зуб.

Все трансляции Олимпиады-2026 доступны в онлайн-кинотеатре Okko.

Олимпиада 2026 в Милане, все медали 8-го дня: результаты соревнований 14 февраля.