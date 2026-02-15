Ван т' Ваут: «Получить эти золотые медали и иметь золотой зуб — это прекрасная связь»

«Получить золотой зуб для меня было особенным моментом, потому что после моего несчастного случая у меня было немного времени, чтобы решить, буду ли я продолжать заниматься спортом. А теперь получить эти золотые медали и иметь золотой зуб — это прекрасная связь», — цитирует 24-летнего спортсмена AP.