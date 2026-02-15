Ричмонд
Слот назвал главный момент в матче «Ливерпуля» и «Брайтона» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:0) в четвертом раунда Кубка Англии.

«Главный момент матча? “Наверное, это голы, особенно второй. Это был особенный мяч. Он придал нам уверенности, и я должен отметить великолепный сейв Алиссона. Счет 3:0 выглядит как уверенная победа, но игра была более равной, чем показывает результат.

Сегодня также была возможность активно прессинговать. Во многих матчах этого сезона это было невозможно из-за стиля игры соперников. Современная Премьер-лига — это уже не столько про розыгрыш мяча от обороны, сколько про стандарты. Стиль игры команд по всей лиге заметно изменился", — цитирует Слота BBC.

Эффектные победы «Ливерпуля» и «Реала», у Кейна 500 мячей в карьере, «Ланс» — снова первый во Франции.

Соперник «Ливерпуля» по ⅛ финала турнира определится после жеребьевки.