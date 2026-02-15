Слот назвал главный момент в матче «Ливерпуля» и «Брайтона» в Кубке Англии

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот прокомментировал победу над «Брайтоном» (3:0) в четвертом раунда Кубка Англии.
«Главный момент матча? “Наверное, это голы, особенно второй. Это был особенный мяч. Он придал нам уверенности, и я должен отметить великолепный сейв Алиссона. Счет 3:0 выглядит как уверенная победа, но игра была более равной, чем показывает результат.
Сегодня также была возможность активно прессинговать. Во многих матчах этого сезона это было невозможно из-за стиля игры соперников. Современная Премьер-лига — это уже не столько про розыгрыш мяча от обороны, сколько про стандарты. Стиль игры команд по всей лиге заметно изменился", — цитирует Слота BBC.
Соперник «Ливерпуля» по ⅛ финала турнира определится после жеребьевки.