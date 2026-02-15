«Реал» заработал больше всего пенальти в топ-5 лиг в сезоне-2025/26

«Реал» оказался лидером среди представителей топ-5 футбольных лиг Европы по количеству заработанных пенальти в сезоне-2025/26, сообщает Opta.
«Сливочные» заработали 13 пенальти в 24 матчах чемпионата Испании. У «Баварии» девять пенальти, у «Майнца», «Брентфорда» и «Бреста» — по восемь.
В игре 24-го тура Ла лиги с «Реал Сосьедад» (4:1) «Реал» реализовал два пенальти, оба гола забил Винисиус Жуниор.
Мадридцы лидируют в таблице чемпионата Испании с 60 очками после 24 матчей.
