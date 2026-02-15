Дмитрий Губерниев: «По количеству медалей Клэбо самый великий. То, что не выступает Большунов, это наши проблемы»

Сегодня Клэбо выиграл девятое олимпийское золото и стал самым титулованным спортсменом зимних Игр.
— Все идет к тому, что Клэбо возьмет золотые медали в каждой гонке на этих Олимпийских играх. И я очень верю, что Савелий Коростелев тоже постарается навязать борьбу. Но я буду болеть, чтобы Клэбо выиграл оставшиеся гонки, это будет красивая история.
— Делает ли Клэбо статус девятикратного олимпийского чемпиона самым великим?
— По количеству медалей он самый великий. То, что не выступает Александр Большунов, это наши проблемы и Большунова. Канадцы тоже не играли в 70‑е годы на чемпионатах мира по хоккею, значит ли это, что Валерий Харламов стал менее великими из‑за этого? Нет.
Если говорить про ХХI век, то величайших двое — Клэбо и Большунов. Безусловно.
— Если смотреть глобально, кому отдаете голос?
— У нас есть Николай Семенович Зимятов. У нас были Владимир Кузин, Вячеслав Веденин, светлая им память. У нас много прекрасных людей, которые блестяще выступали в прошлом веке. Если бы во времена шведа Гунде Свана или норвежцев Вегарда Ульванга и Бьорна Дэли было бы такое количество спринтерских гонок и вообще был бы спринт, сколько у них было бы медалей? — сказал Губерниев.