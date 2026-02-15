Вылегжанин о Клэбо: «В каждое время были люди, которые считались величайшими спортсменами. На данный момент это он»

— Можно ли считать Клэбо величайшим спортсменом за всю историю зимних Олимпийских игр?
— Не зря он стал самым титулованным. Видим, как он бежит все гонки. Он научился бегать дистанционные гонки, хорошо владеет техникой спуска. Ну и, конечно, у норвежца сильная команда.
В каждое время были люди, которые считались величайшими спортсменами. Их сложно сравнивать. На данный момент это он. Из всех спортсменов, которые бегают на Олимпийских играх, он действительно это показал.
— Мог бы Большунов составить ему конкуренцию?
— Безусловно, мог бы. Это было на чемпионате мира и на Кубке мира, пока нас не отстранили. Конкуренция создавалась Большуновым и другими сильными российскими спортсменами. И команда у нас сильная, мы можем конкурировать, как в спринтерских эстафетах, так и в большой эстафете, — сказал Вылегжанин.