Сергей Крянин: «Если бы не отстранение, Большунов мог бы завоевать не меньше золотых медалей, чем Клэбо»

— Что можете сказать о Клэбо и как оцените его вклад в спорт?
— Он внес большой вклад в спорт, очень одаренный человек. Семья у него очень любит лыжи. Я рад, что мы живем в те времена, когда мы можем увидеть этих людей.
— Сейчас Клэбо самый сильный лыжник?
— Есть спортсмены, и все мы их знаем. Если бы не отстранение, Александр Большунов мог бы стать лучшим спортсменом и завоевать не меньше золотых медалей, чем Клэбо. Сейчас такие условия, что Александра и многих других спортсменов не допускают, чтобы сопротивляться Клэбо и показать настоящую борьбу, — сказал Крянин.