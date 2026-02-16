Форвард «Бостона» Браун: «После окончания карьеры я хотел бы поучаствовать в чем-то вроде UFC или даже в боксе»

Форвард «Бостона» Джейлен Браун признался, что после завершения карьеры в баскетболе может перейти в единоборства.
14 февраля на медиа-дне Матча всех звезд НБА 29-летний игрок рассказал журналистам, что уже обсуждал эту тему с главой UFC Даной Уайтом, который является страстным болельщиком «Селтикс».
«Честно говоря, я размышлял над этим и говорил с некоторыми людьми. Возможно, после окончания карьеры я хотел бы поучаствовать в чем-то вроде UFC или даже в боксе. Я говорил кое-о чем с Дэйной Уайтом, но посмотрим, как пойдут дела. Поживем — увидим», — цитирует 29-летнего американца ESPN.
Браун — пятикратный участник Матча всех звезд НБА и самый ценный игрок финала 2024 года. Главный тренер «Селтикс» Джо Маззулла также является заядлым фанатом ММА, посещает турниры UFC и, по его словам, часто показывает команде записи боев в качестве обучающего материала. У Брауна же есть опыт участия в тренировках по муай-тай.
В сезоне-2025/26 Браун в 49 матчах регулярного чемпионата НБА в среднем набирает 29,3 очка, выполняет 6,9 подбора и 4,7 передачи.