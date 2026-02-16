Конте: «Дважды отыграться против “Ромы” — тоже немалое достижение»

Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал ничью с «Ромой» (2:2) в домашнем матче 25-го тура чемпионата Италии.
«Будет справедливо поблагодарить болельщиков, потому что отнюдь не само собой разумеется, что они оценят то, что мы делаем в этом сезоне. Тот факт, что они признали: мы сражаемся за “Наполи”, чтим футболку и не сдаемся, — это прекрасный сигнал для ребят. Я знаю, через что им пришлось пройти и как нам удалось пережить последние несколько месяцев.
Дважды отыграться против «Ромы» — тоже немалое достижение, и думаю, если бы это был боксерский поединок, мы бы выиграли его по очкам.
Это был увлекательный матч с высоким уровнем интенсивности, были сложности в игре, потому что прессинг с обеих сторон был очень высоким. Это была игра в английском стиле. Мы должны продолжать, зная, что мы строим наше будущее в следующих 13 матчах, поэтому то, что мы получим в следующем сезоне, зависит от того, что мы сделаем в этих 13 играх и в какой еврокубок нам удастся квалифицироваться.
Это будет непросто, поскольку другие команды в гонке хорошо сыграны и имеют ресурсы, но мы выкладываемся за пределами наших возможностей, — цитирует итальянского специалиста DAZN.
«Наполи» с 50 очками после 25 матчей занимает третье место в таблице чемпионата Италии.