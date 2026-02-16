Форвард «Аталанты» Распадори выбыл из-за мышечной травмы

Нападающий «Аталанты» Джакомо Распадори получил травму мышцы бедра в матче с «Лацио» (2:0) в 25-м туре чемпионата Италии, сообщает SportMediaset.
Главный тренер «Аталанты» Раффаэле Палладино подтвердил, что 25-летний итальянец пропустит оба матча плей-офф Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии». Первая игра состоится 17 февраля в Германии, ответная — 25 февраля в Бергамо.
«Это настоящий удар для нас. Распадори был в отличной форме, и потерять его на столь важные матчи в Европе — вызов, с которым мы должны справиться вместе», — сказал Палладино.
Форвард также, скорее всего, пропустит выезд в Сассуоло на игру чемпионата Италии 1 марта и первый полуфинальный матч Кубка Италии против «Лацио» 4 марта.
Помимо клубных дел, под вопросом его участие в составе сборной Италии. Полуфинал плей-офф чемпионата мира против Северной Ирландии, запланированный на 26 марта в Бергамо, теперь под большим сомнением для игрока.
Распадори в сезоне-2025/26 в 20 матчах забил три гола и сделал четыре результативные передачи.