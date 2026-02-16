Конькобежка Лердам: «Никогда не слушайте слишком много негативных мнений, потому что люди не понимают»

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам поделилась эмоциями и наблюдениями после забега на 500 метров на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.
«Я хочу, чтобы они (дети, которые смотрят) никогда не падали духом из-за того, что люди говорят им: “у тебя не получится”. На этой дистанции многие в СМИ постоянно твердили мне, что я должна уйти, потому что я не так часто попадала на пьедестал. Они всегда говорили, что мне следует перестать сосредотачиваться на этой дистанции, а теперь у меня олимпийское серебро, так что им никогда не стоит слушать такое.
Никогда не слушайте слишком много негативных мнений, потому что люди не понимают. Люди не знают, кто вы и сколько труда вы вложили. Старайтесь сосредоточиться на том, что вы можете контролировать: получать удовольствие на льду и наслаждаться этим чувством. Вот что вы можете контролировать, так что не позволяйте себе отвлекаться на посторонний шум. Думаю, это главный вывод.
Я пытаюсь достучаться до как можно большего числа людей, даже через свои соцсети. Я буду продолжать публиковать посты о том, что я делаю, как я это делаю, о своем мышлении, своих победах и просто показывать маленьким девочкам, что они тоже могут это сделать. Они могут усердно работать ради чего-то и добиться успеха, если будут оставаться сосредоточенными, усердно работать, соблюдать дисциплину и не отвлекаться. Я стараюсь использовать свои платформы, чтобы вдохновлять как можно больше девушек, просто показывая, что я делаю", — цитирует 27-летнюю Лердам сайт Олимпиады.
Лердам в забеге на 500 метров заняла второе место. На дистанции 1000 метров она завоевала золотую медаль Игр-2026.
