Конькобежка Лердам: «Никогда не слушайте слишком много негативных мнений, потому что люди не понимают»

Я пытаюсь достучаться до как можно большего числа людей, даже через свои соцсети. Я буду продолжать публиковать посты о том, что я делаю, как я это делаю, о своем мышлении, своих победах и просто показывать маленьким девочкам, что они тоже могут это сделать. Они могут усердно работать ради чего-то и добиться успеха, если будут оставаться сосредоточенными, усердно работать, соблюдать дисциплину и не отвлекаться. Я стараюсь использовать свои платформы, чтобы вдохновлять как можно больше девушек, просто показывая, что я делаю", — цитирует 27-летнюю Лердам сайт Олимпиады.