Гасперини: «Жаль, что так сложился итоговый результат матча с “Наполи”

Главный тренер «Ромы» Джанпьеро Гасперини прокомментировал ничью с «Наполи» (2:2) в гостевом матче 25-го тура чемпионата Италии.
"Жаль, что так сложился итоговый результат. Мы часто заканчиваем матчи с молодыми игроками в нападении; им нужно расти и получать игровое время. У них есть свежесть и энергия; мы могли бы лучше реализовать определенные моменты.
Мален? Я всегда был его большим поклонником. У него есть лучшие качества для нападающего: он разносторонний, быстрый, умеет взаимодействовать с партнерами и очень хорошо бьет по воротам. Этой команде нужен такой форвард, как он; он забивает очень часто. Он всегда может прибавить. Если бы мы могли вернуть также Дибалу и Суле, который был немного травмирован, мы стали бы еще более конкурентоспособными.
Пенальти? Это было непросто, было тяжело. Мы уже видели это на тренировках; он также хорошо исполняет штрафные. Было непросто против Милинковича-Савича, но он был очень точен и хорош.
С Маленом мы бы набрали еще несколько очков с начала сезона, но команда прибавила. Во второй половине сезона у нас дела идут лучше; мы сыграли вничью с «Миланом» и «Наполи». Есть разочарование; мы были очень близки к победе в этих двух играх", — цитирует итальянского тренера DAZN.
«Рома» в 25 матчах набрала 47 очков и занимает четвертое место в таблице чемпионата Италии.
