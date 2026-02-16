Гасперини: «Жаль, что так сложился итоговый результат матча с “Наполи”

Мален? Я всегда был его большим поклонником. У него есть лучшие качества для нападающего: он разносторонний, быстрый, умеет взаимодействовать с партнерами и очень хорошо бьет по воротам. Этой команде нужен такой форвард, как он; он забивает очень часто. Он всегда может прибавить. Если бы мы могли вернуть также Дибалу и Суле, который был немного травмирован, мы стали бы еще более конкурентоспособными.