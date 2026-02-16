Ричмонд
Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Ланишек и Превц, Херль и Эмбахер, Никайдо и Кобаяси, Веллингер и Раймунд выступят в командном турнире

16 февраля на Олимпиаде-2026 в Италии прыгуны с трамплина разыграют медали в командных соревнованиях.

Источник: Спортс"

Олимпиада-2026.

Предаццо, Италия.

Прыжки с трамплина.

Мужчины.

Большой трамплин (HS141), суперкоманда.

Начало первой попытки — 21:00, начало второй попытки — 21:50, начало финальной попытки — 22:31 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Фавориты.

Ян Херль — Штефан Эмбахер (Австрия).

Анже Ланишек — Домен Превц (Словения).

Рен Никайдо — Рею Кобаяси (Япония).

Андреас Веллингер — Филипп Раймунд (Германия).

Йоханн Андре Форфанг — Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия).

Павел Вонсек — Кацпер Томасяк (Польша).