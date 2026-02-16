Олимпиада-2026. Прыжки с трамплина. Ланишек и Превц, Херль и Эмбахер, Никайдо и Кобаяси, Веллингер и Раймунд выступят в командном турнире

Олимпиада-2026.
Предаццо, Италия.
Прыжки с трамплина.
Мужчины.
Большой трамплин (HS141), суперкоманда.
Начало первой попытки — 21:00, начало второй попытки — 21:50, начало финальной попытки — 22:31 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Фавориты.
Ян Херль — Штефан Эмбахер (Австрия).
Анже Ланишек — Домен Превц (Словения).
Рен Никайдо — Рею Кобаяси (Япония).
Андреас Веллингер — Филипп Раймунд (Германия).
Йоханн Андре Форфанг — Кристоффер Эриксен Сундаль (Норвегия).
Павел Вонсек — Кацпер Томасяк (Польша).