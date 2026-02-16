Кок: «Нидерланды — очень маленькая страна. Но мы умеем бегать на коньках»

«Я очень хотела доказать всем, что я могу это сделать. Я знала, что для меня единственное, что имело значение — это золото. Мы очень маленькая страна. Но мы умеем бегать на коньках. Я приближалась все ближе и ближе. И тогда я поняла: “Окей, я быстро иду”. В последние пару лет мы подталкивали друг друга к более высокому уровню. Ютта Лердам занимается своим делом; я занимаюсь своим. Мы очень уважаем друг друга. Она делает это по-своему; я делаю это по-своему», — цитирует 25-летнюю спортсменку AP.