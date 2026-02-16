Энтони Эдвардс признан самым ценным игроком Матча всех звезд НБА-2026

Защитник «Миннесоты» Энтони Эдвардс был признан самым ценным игроком Матча всех звезд НБА-2026, который прошел в Лос-Анджелесе в формате мини-турнира из четырех игр.
24-летний американец играл за команду «США Звезды». В финальном матче с командой «США Полосы» он набрал восемь очков, сделал четыре передачи и два подбора. На групповой стадии во встрече с «США Полосы» на его счету 11 очков, три подбора и одна передача, в матче со сборной мира — 13 очков и два подбора.
В сезоне-2025/26 Эдвардс в 46 матчах регулярного чемпионата НБА набирает в среднем 29,3 очка, выполняет 5,2 подбора и 3,7 передачи.