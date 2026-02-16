Ричмонд
Неймар сыграл за «Сантос» в первом в сезоне-2026 матче после травмы

«Сантос» разгромил «Вело Клуб» в домашнем матче восьмого тура Паулисты — 7:0.

Нападающий «Сантоса» Неймар сыграл в первом в сезоне-2026 матче за свою команду после операции на колене. До этого форвард пропустил 10 игр.

34-летний бразилец вышел на замену с началом второго тайма.

За «Сантос» забили Габриэл Барбоса (дубль), Мойзес, Тасиано, Габриэл Менино и Бенджамин Роллхайзер.

Контракт Неймара с «Сантосом» действует до 31 декабря 2026 года. Команда занимает восьмое место в таблице Паулисты с 12 очками после восьми матчей. «Вело Клуб» (пять очков после восьми встреч) идет на 15-м месте.