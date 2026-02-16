На олимпийском турнире по керлингу ужесточили контроль за действиями игроков

Скандал в керлинге на зимних Олимпийских играх-2026 в Италии разгорелся с новой силой 15 февраля: усиленное наблюдение за матчами привело к удалению камня, пущенного мужской сборной Великобритании, за то же предполагаемое нарушение, которое два дня подряд ставили в вину канадцам, сообщает ESPN.
В девятом энде матча кругового турнира между Великобританией и Германией официальные лица заявили, что шотландский керлингист Бобби Лэмми коснулся камня после того, как отпустил его. Это называется «двойным касанием» и запрещено правилами. Великобритания выиграла матч со счетом 9:4.
Скандал вспыхнул 13 февраля вечером с обвинения в адрес мужской сборной Канады со стороны шведских соперников. Днем позже камень был удален в матче женской сборной Канады против Швейцарии. На видео, распространившихся в соцсетях, видно, как оба канадских керлингиста совершают двойное касание, однако обе команды отрицают нарушения.
Всемирная федерация керлинга заявила, что выделит двух официальных лиц для перемещения между четырьмя матчами в каждом туре, но отметила, что «невозможно» разместить судей на каждой линии выпуска камня во время каждого матча.
Повышенное внимание может накалять нервы на льду. Некоторые керлингисты говорят, что нарушение двойного касания никогда не фиксировалось с такой интенсивностью на прошлых соревнованиях, и что бывает трудно определить, виновен ли в этом кто-то.
Неизвестно, следят ли официальные лица за одними командами пристальнее, чем за другими. Федерация заявляет, что не использует видеоповторы для просмотра игровых эпизодов.
До 15 февраля скандал ограничивался канадскими керлингистами, у которых одна из самых преданных фанатских баз в мире.
Мнения самих керлингистов о том, стоит ли судьям — как и в других видах спорта — начать использовать видеоповторы для разрешения споров или проверки решений, разделились.
«Если это введут, думаю, это, вероятно, нарушит темп игры. В нашем виде спорта всегда старались соблюдать правила и придерживаться высокого уровня спортивного мастерства, так что, надеюсь, мы сможем вернуться к этому», — сказала Йоханна Хельдин, запасная женской сборной Швеции.
У американских керлингисток другое мнение. Тара Питерсон заявила, что она бы «абсолютно» поддержала видеоповторы. «Есть случаи, когда мгновенный повтор был бы очень кстати», — сказала она. «Мне кажется, многие другие виды спорта это делают», — добавила ее сестра, скип Табита Питерсон.
После седьмого игрового дня в мужском турнире Олимпиады-2026 у сборной Швейцарии пять побед, у Канады четыре победы и одно поражение, у Великобритании и США — по четыре победы и два поражения.
