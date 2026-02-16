Леброн — о продолжении карьеры после 23-го сезона в НБА: «Я не знаю. Я просто хочу жить, вот и все»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что до сих пор не знает, продолжит ли он играть после своего рекордного 23-го сезона в НБА.
«Да, я имею в виду, я хочу жить. Когда я узнаю, вы узнаете. Я не знаю. Понятия не имею. Я просто хочу жить, вот и все», — цитирует 41-летнего американца ESPN.
Джеймс играет за «Лейкерс» с 2018 года. Он является четырехкратным чемпионом НБА (2012, 2013, 2016, 2020 годы).
В сезоне-2025/26 в 35 матчах регулярного чемпионата НБА форвард набирал в среднем 22,1 очка, выполнял 5,5 подбора и 7 передач.
