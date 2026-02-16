Елена Рыбакина объявила цель стать первой ракеткой мира

"Стать первой ракеткой мира определённо является моей целью. Конечно, это зависит от того, как будут выступать другие игроки, и какие будут результаты. Сезон такой длинный — я знаю, что времени на передышку и перерыв в работе не будет. Нужно прибавлять с каждым днём. У нас много турниров. Необходимо навёрстывать упущенное и продолжать идти вперёд, — цитирует Рыбакину Gulf News.