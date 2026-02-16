Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Елена Рыбакина объявила цель стать первой ракеткой мира

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что намерена стать первой ракеткой мира, сообщают Vesti.kz.

Источник: Reuters

В конце января Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии, что позволило ей вернуться на третье место в рейтинге WTA. Однако на достигнутом казахстанка останавливаться не намерена. Рыбакина надеется улучшить своё положение на турнире в Дубае (ОАЭ).

"Стать первой ракеткой мира определённо является моей целью. Конечно, это зависит от того, как будут выступать другие игроки, и какие будут результаты. Сезон такой длинный — я знаю, что времени на передышку и перерыв в работе не будет. Нужно прибавлять с каждым днём. У нас много турниров. Необходимо навёрстывать упущенное и продолжать идти вперёд, — цитирует Рыбакину Gulf News.

Елена Рыбакина стартует на турнире в Дубае со второго круга. Её соперницей будет австралийка Кимберли Биррелл (94-я ракетка мира).

В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала. В этом году призовой фонд турнира составляет 4 088 211 долларов. Победительница заработает 665 000 долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков.