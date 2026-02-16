Елена Рыбакина объявила цель стать первой ракеткой мира

В конце января Рыбакина выиграла Открытый чемпионат Австралии, что позволило ей вернуться на третье место в рейтинге WTA. Однако на достигнутом казахстанка останавливаться не намерена. Рыбакина надеется улучшить своё положение на турнире в Дубае (ОАЭ).
"Стать первой ракеткой мира определённо является моей целью. Конечно, это зависит от того, как будут выступать другие игроки, и какие будут результаты. Сезон такой длинный — я знаю, что времени на передышку и перерыв в работе не будет. Нужно прибавлять с каждым днём. У нас много турниров. Необходимо навёрстывать упущенное и продолжать идти вперёд, — цитирует Рыбакину Gulf News.
Елена Рыбакина стартует на турнире в Дубае со второго круга. Её соперницей будет австралийка Кимберли Биррелл (94-я ракетка мира).
В прошлом году Рыбакина дошла до полуфинала. В этом году призовой фонд турнира составляет 4 088 211 долларов. Победительница заработает 665 000 долларов, а также получит 1000 рейтинговых очков.