Экс-полузащитника «Ливерпуля» Айба будут судить за нанесение телесных повреждений

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джордон Айб предстанет перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений в декабре 2025 года, сообщает PA со ссылкой на британскую полицию.
По данным Скотланд-Ярда, 30-летнему англичанину было предъявлено обвинение в связи с нападением 14 декабря.
Житель Чизлхерста на юго-востоке Лондона был арестован в аэропорту 30 января и взят под стражу. Он отпущен под залог и предстанет перед судом Кройдона 6 марта.
Бывший игрок молодежной сборной Англии (до 21 года) сейчас выступает за софийский «Локомотив» в чемпионате Болгарии.
Айб сыграл в 58 матчах за «Ливерпуль» после перехода в 2012 году, а затем выступал за «Дерби», «Бирмингем» и «Борнмут». С 2016 по 2020 годы он сыграл 92 матча за «Борнмут».
Последние два года полузащитник играл в футбол вне профессиональных лиг, прежде чем в ноябре 2025 года перебраться в столицу Болгарии.