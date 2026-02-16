Ричмонд
Экс-полузащитника «Ливерпуля» Айба будут судить за нанесение телесных повреждений

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Джордон Айб предстанет перед судом по обвинению в нанесении телесных повреждений в декабре 2025 года, сообщает PA со ссылкой на британскую полицию.

По данным Скотланд-Ярда, 30-летнему англичанину было предъявлено обвинение в связи с нападением 14 декабря.

Житель Чизлхерста на юго-востоке Лондона был арестован в аэропорту 30 января и взят под стражу. Он отпущен под залог и предстанет перед судом Кройдона 6 марта.

Бывший игрок молодежной сборной Англии (до 21 года) сейчас выступает за софийский «Локомотив» в чемпионате Болгарии.

Айб сыграл в 58 матчах за «Ливерпуль» после перехода в 2012 году, а затем выступал за «Дерби», «Бирмингем» и «Борнмут». С 2016 по 2020 годы он сыграл 92 матча за «Борнмут».

Последние два года полузащитник играл в футбол вне профессиональных лиг, прежде чем в ноябре 2025 года перебраться в столицу Болгарии.