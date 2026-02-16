Муж Просвирновой: «Датский союз конькобежцев дискриминирует Софью, поскольку она родилась в России»

Думаю, она всегда знала, что, скорее всего, это будут только чемпионаты Европы, мира, но не Олимпиады. Конечно, это тяжело, Олимпиада для многих — особый старт. Вся эта ситуация научила Софью и меня, что мы выступаем просто для того, чтобы увидеть, насколько мы можем стать лучше в конькобежном спорте. Но, конечно, Олимпиада — это самый большой старт, но мне все равно жаль, — рассказал Торуп.