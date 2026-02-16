Ричмонд
Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр, Фридрих и Шуллер, Аммур и Шаллер поборются за медали в двойках

17 февраля на Олимпиаде в Италии разыграют медали в экипажах-двойках в бобслее.

Олимпиада-2026.

Кортина-д’Ампеццо, Италия.

Бобслей.

Двойки, мужчины.

Начало третьего заезда — 21:00, начало четвертого заезда — 23:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

После 2 заездов из 4.

1. Йоханнес Лохнер — Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,90.

2. Франческо Фридрих — Александер Шуллер (Германия) — 0,80.

3. Адам Аммур — Александер Шаллер (Германия) — 1,24.

4. Фрэнки дель Дука — Джошуа Уильямсон (США) — 1,34.

5. Михай Кристиан Тентя — Георге Иордаче (Румыния) — 1,48.

6. Йекабс Календа — Матисс Микнис (Латвия) — 1,53.