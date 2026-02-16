Олимпиада-2026. Бобслей. Лохнер и Фляйшхауэр, Фридрих и Шуллер, Аммур и Шаллер поборются за медали в двойках

Олимпиада-2026.
Кортина-д’Ампеццо, Италия.
Бобслей.
Двойки, мужчины.
Начало третьего заезда — 21:00, начало четвертого заезда — 23:05 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
После 2 заездов из 4.
1. Йоханнес Лохнер — Георг Фляйшхауэр (Германия) — 1.49,90.
2. Франческо Фридрих — Александер Шуллер (Германия) — 0,80.
3. Адам Аммур — Александер Шаллер (Германия) — 1,24.
4. Фрэнки дель Дука — Джошуа Уильямсон (США) — 1,34.
5. Михай Кристиан Тентя — Георге Иордаче (Румыния) — 1,48.
6. Йекабс Календа — Матисс Микнис (Латвия) — 1,53.