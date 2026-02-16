Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Олимпиада-2026. Коньки. Сборные Нидерландов, Италии, Китая и США выступят в мужской командной гонке преследования

17 февраля на Олимпиаде в Милане конькобежцы разыграют медали в командной гонке преследования.

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Конькобежный спорт.

Командная гонка преследования, мужчины.

Начало полуфиналов — 16:30, начало финала А — 18:28 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Полуфинал 1.

Нидерланды (Йоррит Бергсма, Марсель Боскер, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт).

Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Риккардо Лорелло, Микеле Мальфатти).

Полуфинал 2.

Китай (Лю Ханьбинь, Нин Чжунъянь, У Юй, Ли Вэньхао).

США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман, Конор Макдермотт-Мостовы).