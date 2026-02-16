Олимпиада-2026. Коньки. Сборные Нидерландов, Италии, Китая и США выступят в мужской командной гонке преследования

Олимпиада-2026.
Милан, Италия.
Конькобежный спорт.
Командная гонка преследования, мужчины.
Начало полуфиналов — 16:30, начало финала А — 18:28 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.
Полуфинал 1.
Нидерланды (Йоррит Бергсма, Марсель Боскер, Крис Хейзинга, Стейн ван де Бунт).
Италия (Давиде Гьотто, Андреа Джованнини, Риккардо Лорелло, Микеле Мальфатти).
Полуфинал 2.
Китай (Лю Ханьбинь, Нин Чжунъянь, У Юй, Ли Вэньхао).
США (Итан Сепуран, Кейси Доусон, Эмери Леман, Конор Макдермотт-Мостовы).