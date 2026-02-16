Ричмонд
Олимпиада-2026. Коньки. Сборные США, Канады, Нидерландов и Японии выступят в женской командной гонке преследования

17 февраля на Олимпиаде в Милане конькобежки разыграют медали в командной гонке преследования.

Олимпиада-2026.

Милан, Италия.

Конькобежный спорт.

Командная гонка преследования, женщины.

Начало полуфиналов — 16:52, начало финала А — 18:47 по московскому времени, прямая трансляция — Okko.

Полуфинал 1.

США (Джорджия Биркеланд, Бриттани Боу, Миа Манганелло, Грета Майерс).

Канада (Ивани Блонден, Валери Мальте, Изабель Вайдеманн, Беатрис Ламарш).

Полуфинал 2.

Нидерланды (Йой Бене, Бенте Керкхофф, Марейке Груневауд, Антуанетта Рейпма де Йонг).

Япония (Момока Хорикава, Аяно Сато, Михо Такаги, Хана Ноаке).