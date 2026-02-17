Ричмонд
41-летняя американка Майерс Тэйлор выиграла золото в монобобах на Олимпиаде-2026

Американская бобслеистка Элана Майерс Тэйлор стала олимпийской чемпионкой в монобобах на Играх 2026 года в Милане.

Американская бобслеистка Элана Майерс Тэйлор стала олимпийской чемпионкой в монобобах на Играх 2026 года в Милане.

Ее общее время после четырех заездов составило 3 минуты 57,93 секунды.

Серебро завоевала немка Лаура Нольте (+0,04 секунды). Бронза у еще одной американки Кэйли Армбрюстер Хамфрис (+0,12).

41-летняя Майерс Тэйлор впервые в карьере стала олимпийской чемпионкой. На ее счету три серебра и две бронзы на зимних Играх.

